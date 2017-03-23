行銷農產 屏縣府搶攻亞西穆斯林市場
屏東縣長潘孟安去年率隊到杜拜及巴林王國推廣屏東農特產，發現有不錯的市場潛力，潘孟安31日將再次率隊赴巴林推廣，並開拓新市場阿曼王國。
縣政府表示，這次前往巴林及阿曼促銷的屏東農產除了盛產期的金鑽鳳梨外，也將推廣紅龍果、芭樂、檸檬，還會再帶入優質文心蘭、萬代蘭到中東花卉市場試水溫。
縣府表示，去年首次拓銷杜拜，獲得7大進口商高度關注、其次在巴林與商工總會執行長會面、前巴林外交政務次長也親自蒞臨推介會現場，對屏東水果有興趣。
農業處表示，屏東水果在亞西地區屬高等級、高單價商品，去年到杜拜、巴林推廣屏東農特產後，因水果產量受到颱風影響，再加上報價問題，沒有外銷成功，今年縣府將在阿曼與巴林的拓銷推介會辦試吃活動，搶攻市場。
除了拓展外銷市場外，屏東縣政府25日至4月4日也將在台北微風廣場舉辦為期11天的「屏東農產週」，販賣黑珍珠蓮霧、番石榴、金鑽鳳梨、檸檬、紅龍果及新品種黑珍珠番茄等優質農特產。1060323
(中央社)
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