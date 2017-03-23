四技申請一階篩選 74級分4人申請台科大

106學年四技申請入學今天公布一階篩選結果，台科大表示，今年共6850人報名，人數創新高，平均通過篩選級分為64.34級分，也有4名74級分申請台科大。

106學年度科技校院日間部四年制申請入學今天公布第一階段篩選結果，台灣科技大學今年共有374個名額，6850名考生報考，平均通過篩選率為5.46%，平均通過篩選門檻級分為64.34級分。

台科大表示，和去年相較，今年報考人數再創新高，因此平均通過篩選率降低，受整體學測成績略降影響，平均通過篩選門檻級分也比去年略降約1級分；今年也有不少學測成績優異的高中生前來報考，74級分考生有4人，73級分考生5人，70級分以上有132人。

台科大指出，今年在報考人數上，最多的是不分系學士班、材料系、電資學士班，今年資工系不僅有74級分考生申請，平均通過篩選級分更高達70.58級分，是所有系組最高，可見時下最新的APP、資安、金融科技、遊戲等，讓資工領域受青睞，而電資學士班和電機系則是歷年來最穩定的高分系組，可能與台灣電子產業興盛的結構密切相關。

台科大不分系今年報考人數高達3337人，招生人數為40人，平均通過篩選率僅1.2%，為今年通過率最低的科系，且平均通過篩選級分超過65級分。台科大表示，不分系讓高中生能延後選讀主修系所，高中生進大學後可先跨領域學習及摸索、暫緩決定志願，對考生而言是不錯的選擇。

台科大校長廖慶榮表示，學校近年積極發展國際化，不僅校內碩博士國際生人數居全台大專院校之冠，也鼓勵學生出國，選送大批學生出國交換，同時兼具實務及研究理論基礎，與產業連結緊密，讓學生深受業界歡迎，都吸引更多學生前來報考。1060323

(中央社)