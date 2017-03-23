就業率95％ 雙軌訓練旗艦計畫畢業即就業
為降低學用落差，勞動部推動「雙軌訓練旗艦計畫」，105學年共40所大學辦理，實際參與5191名學生，就業率高達9成5，但106學年受到少子化衝擊，參訓名額大減7成6，僅剩下1216個名額，辦理學校將陸續開放招生。
就讀朝陽科技大學3年級的小雯，103學年參加雙軌訓練旗艦計畫以來，不僅獲得「2016全國大專校院暨高中職連鎖加盟產業創新競賽」第2名，在全家便利商店訓練期間，也通過多項公司內部升等考試，公司評估，小雯的能力已可擔任店長職務，畢業後可立即就業。
為讓學生提早接觸職場，勞動部仿造德國推出「雙軌訓練旗艦計畫」，公告職類包含工業33項，服務業18項，管理類20項目等三大領域，共71職類，訓練生每周2~3天在學校進行學科教育，3~4天在公司進行工作崗位訓練，政府補助50％學費，另外還可領取訓練的相關津貼。
勞動部訓練發展組指出，該計畫105學年共40所學校、403家公司辦理，實際參訓學生高達5191名，106學年受到少子化衝擊，名額大減，共19學校、109家公司辦理，提供1216個參訓機會，中不乏台灣麥當勞、宜家家居等知名企業，和東陽實業廠等零組件大廠。
勞動部勞動力發展署訓練發展組長沈文麗指出，「雙軌訓練旗艦計畫」統計學生訓後3個月就業狀況，105學年高達95％，對學生而言，參與訓練了解公司需求，與職場無縫接軌，對企業來說，同時也是培訓人才的機會，歡迎符合條件的在學學生踴躍參與。
(中時)
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