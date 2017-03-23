體驗新角色？楊冪再被直擊進婦產科 爆領藥瓶
大陸女星楊冪以《三生三世十里桃花》再創演藝事業高峰，人氣超夯的她，一舉一動都備受矚目，日前楊冪被直擊現身南京婦幼醫院，引發外界好奇到她是否肚皮有喜，對此，工作室澄清楊冪並未懷孕，是為了新電影的醫護情節準備，而近日楊冪則再被目擊現身婦產科。
楊冪與香港男星劉愷威2014年步入禮堂，並在同年6月產下愛女「小糯米」，楊冪事業心重，當媽後演藝成績亮眼，夫妻倆也因各自拍戲、聚少離多，結婚三年來屢被傳婚變，不過楊冪日前被拍到現身婦幼醫院，懷孕傳聞不脛而走，引發熱議，工作室則闢謠，表示楊冪是為醫護相關情節，而在醫院體驗生活。
不過媒體人「名偵探趙五兒」今（23日）則爆楊冪再現身北京婦產科，她低調戴口罩、穿大衣，楊冪進入醫院後一待就是3小時，並指出楊冪離開時，助理手上還有一個藥瓶，楊冪進入婦產科再度引發熱議。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。