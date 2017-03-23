體驗新角色？楊冪再被直擊進婦產科 爆領藥瓶

媒體人「名偵探趙五兒」爆楊冪再現身北京婦產科，指出她離開時，助理手上還拿一個藥瓶，楊冪進入婦產科再度引發熱議。（圖／取材自名偵探趙五兒微博）

大陸女星楊冪以《三生三世十里桃花》再創演藝事業高峰，人氣超夯的她，一舉一動都備受矚目，日前楊冪被直擊現身南京婦幼醫院，引發外界好奇到她是否肚皮有喜，對此，工作室澄清楊冪並未懷孕，是為了新電影的醫護情節準備，而近日楊冪則再被目擊現身婦產科。

楊冪與香港男星劉愷威2014年步入禮堂，並在同年6月產下愛女「小糯米」，楊冪事業心重，當媽後演藝成績亮眼，夫妻倆也因各自拍戲、聚少離多，結婚三年來屢被傳婚變，不過楊冪日前被拍到現身婦幼醫院，懷孕傳聞不脛而走，引發熱議，工作室則闢謠，表示楊冪是為醫護相關情節，而在醫院體驗生活。

不過媒體人「名偵探趙五兒」今（23日）則爆楊冪再現身北京婦產科，她低調戴口罩、穿大衣，楊冪進入醫院後一待就是3小時，並指出楊冪離開時，助理手上還有一個藥瓶，楊冪進入婦產科再度引發熱議。

(中時電子報)