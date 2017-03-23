金敏喜搞不倫 柏林影后拉不到贊助

金敏喜與導演洪常秀鬧不倫戀！（圖／達志影像）

韓國女星金敏喜因和已婚導演洪常秀搞不倫戀，讓她聲望大跌，可她和洪常秀的新作《獨自在夜晚的海邊》卻一舉拿下柏林影后大獎，儘管是為國爭光，可據傳金敏喜因為不倫戀，連服飾贊助都拿不到。

金敏喜儘管演技備受肯定，可她自從與洪常秀傳出不倫戀後，就一直很不被外界諒解，據悉她在電影入圍柏林影展後，連服飾都沒能拿到贊助，就是因為許多品牌擔心她的不倫戀形象會拖累品牌，因此都拒絕贊助服飾，導致金敏喜在出席柏林影展時，只能拿出自己私藏的服飾，相當落魄。

儘管不倫戀讓金敏喜與洪常秀被罵翻，不過兩人合作的電影《獨自在夜晚的海邊》6月也將在台上映，但金馬影展則會搶先上映，讓單純喜歡電影的台灣影迷能提前欣賞這部大作。

(中時電子報)