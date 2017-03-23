山手線中捷路網 納前瞻基礎建設

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林佳龍推動大台中環狀鐵路網（山手線），終獲蔡英文總統執政的中央政府拍板定案；中部的崛起指日可待。（市府提供）

行政院23日宣布，將提出擴大內需特別預算，規劃軌道、水環境、綠能、數位科技與城鄉建設等五大前瞻基礎建設計畫。其中，台中市政府爭取的「大台中山手線」、「捷運藍線」、「捷運綠缐延伸彰化」等軌道建設，均獲政院納入。市長林佳龍說，感謝中央支持，盼盡快為台中奠定快速發展的基礎。

中市表示，山手線除可帶動台中多核心都市發展、縫合鐵路兩側都市土地外，也可望提升海線鐵路軌道容量，節省旅行時間，創造約1700億元經濟效益。

中捷藍線方面，路線規劃西起沙鹿車站，行經台灣大道至干城轉運中心，串聯台中火車站、沙鹿火車站、中捷綠線G9站、朝馬、中港、沙鹿轉運站等大眾運輸場站，帶動沿線產業及觀光發展，完成後可望帶來1186億元的經濟效益。

市府也提出「環線公路網整合」、「綠水園道」、「中台灣國際創客聚落計畫」等重要計畫，爭取後續列入行政院前瞻基礎建設的細項計畫。有關「環線公路網整合」，市府將於台74線增設匝道與智慧交通管理，並推動都會環線串連計畫及中彰路網串連計畫，強化都會、山海屯及中彰區域可及性，建構高效能的區域人流、物流網，實現一小時大都會生活圈，計畫年期自今年至113年。

在水環境方面，市府表示，台中河川流域豐富，市府規劃包括麻園頭溪、梅川、綠川、柳川、旱溪、筏子溪、潮洋溪等7條河川的「大台中綠水園道」爭取中央支持，盼透過都市水岸的改造翻轉，創造與水共存的親水空間，並可提升境內觀光產值，展現城市軟實力。

市府也規劃「中台灣國際創客聚落」，預計落腳於台中車站專用區，將把青年流行文化、創業團隊、文創業者、社會住宅、青年旅店等與大車站計畫結合共同發展，希望吸引民間企業及國際性產業進入，塑造中部創客聚落典範，目前正全力爭取中央支持。

(中時)