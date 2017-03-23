替人資職能加值 高市岡山就業中心開辦人資培力課程
「老闆想要?」、「同事想要?」、「職缺想要?」因不同需求而設定甄選職缺條件，常常讓企業人資人員思緒卡關。
為了增進人資人員職能技巧，勞動部高屏澎東分署岡山就業中心安排一系列人資培力課程，依內容不同分中階及進階主題進行一系列課程中第一場「招商募士，搶人才要做的事」，講師邱憶喬透過實務經驗、職能測試卡及範例討論等方式，讓現場聆聽的企業人資人員反應熱烈。
前來聆聽者包括企業中階主管及人資人員，透過講師邱憶喬運用學職涯探索卡、說書人桌遊卡串聯出職缺需求的行銷策略，讓現場學員激發創意。
學員鄭宜芬表示，把職缺需求用「故事」模式展現，從遊戲串連中吸取人資專業的方式，很特別；學員許珍華則認為這堂課讓她激發想像力、跳脫以往人資思維，受益良多；學員王麗婷說透過這堂課，得知各種新進的電腦軟體運用程式，她相信對未來「找好人才」搜尋上很有幫助。
勞動部高屏澎東分署岡山就業中心主任李玫臻表示，台灣勞動環境及勞動法令的變動日新月異，對人力、就業市場的影響甚鉅，為此，勞動部岡山就業中心將鎖定「產業人才服務」。
今年主推「人資培力課程」，針對人資人員提供職能加值服務，同時參考iCAP選才相關職能單元規劃出13主題系列課程，也特別調查百家人資最想上的課票選出前9名主題，邀請業界、學界、法律專家等師資陣容，為南台灣人資人員辦理主題式系列課程。
人資培力課程課程涵蓋「招商募士，搶人才要做的事」、「選才(材)(財)你要哪一才?」、「成為工作說明書的魔法師」、「上岡山學面談」及「留住新人穩定軍心」等主題；進階課程則包括「人資懂法術」、「人資識才術」、「勞動契約文法術」及「友善職場營造術」等。
透過滾動式修正模式提供更適切、更精準的內容，歡迎有興趣的企業及人資人員逕洽岡山就業中心07-6220253#312黃小姐了解詳情並報名相關課程。
(中時)
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