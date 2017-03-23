空軍重懲！5官兵涉不正當場所 記大過調職

空軍司令部今（23）日針對台南基地部分官兵涉足不正當場所事件表示，該案係基地於21日自行查獲後，由本部派遣專案小組前往馬公基地勤務隊實施行政調查，確有中校中隊長1員、中校副隊長1員、少校分隊長2員、少校基勤官1員及聘雇人員1員，共計6員涉足不正當場所，本部依「陸海空軍懲罰法」檢討5員軍職幹部大過以上處分，立即調離現職，並依規定檢討汰除，嚴懲不貸；另聘雇人員依「工作規則」檢討重懲。

空軍司令部強調，所屬幹部未能遵守軍紀營規，漠視法令規定，出入不正當場所，本部將秉持「毋枉毋縱，絕不寬貸」之原則，對於違法犯紀之官兵施以重懲，以杜絕類案再生。

(中時)