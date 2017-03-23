比洞賽首輪 現任球王強森過關、2前任球王觸礁

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手感正順的新科球王強森，世界比洞賽首輪輕鬆過關。(美聯社資料照)

只有64位世界頂尖一流高手參加的Dell世界比洞賽，現、前任球王際遇大不同！登上世界第1不到1個月的頭號種子美國重炮強森，輕鬆以「贏5剩3」擊敗辛普森過關，前任球王除了衛冕者的澳洲名將戴伊，因母親重病中途宣布退賽，北愛爾蘭好手麥克羅伊與美國新生代高手史畢斯，都不敵對手落敗。

新季同樣贏得3勝的日本1哥松山英樹與美國23歲新秀湯瑪斯，前者與美國萊德盃常客福瑞克戰成平手，後者則以「贏2剩1」險勝伍德。

萊德盃常勝軍美國46歲老將米克森，再次展現比洞賽高勝率本事，以「贏5剩3」力克韓國選手過關。

(中時電子報)