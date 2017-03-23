榮民之家 開放一般住民女生也能住

榮民之家今年開始開放一般人入住，80歲的老伯伯沈平良與70歲奶粉陳羅桂英拔得頭籌，上午共定成了雲林榮家第一位一般住民，獨居10多年的陳奶奶一時多了室友，還友眾多鄰居，覺得很熱鬧。

雲林榮家主任劉清翔指出，該家備置400床，但目前入住率只有6成8約270餘人，今年2月15日開放非榮民也能入住，即接獲許多詢問電話，許多人都被家內廣闊庭園、優美環境、編制專業醫護、社工等所吸引。

劉清翔說，該家設備優，收費卻相對低廉，一般安養（即生活能自理）每月1萬1550元，養護（需人照顧）2萬1550元，失智者3萬1550元。

(中時)