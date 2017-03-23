雙北論壇新北登場 聚焦大台北供水 選手村社宅 Ucar

台北市長柯文哲、新北市長朱立倫23日下午2時出席雙北論壇，兩人相隔一年再同台，柯文哲送上世大運吉祥物熊讚玩偶，朱立倫則是回贈新北登山小旅行手冊和原民頭巾。（陳心瑜攝）

台北市長柯文哲、新北市長朱立倫23日下午2時出席雙北論壇，兩人相隔一年再同台，柯文哲送上世大運吉祥物熊讚玩偶，朱立倫則是回贈新北登山小旅行手冊和原民頭巾。兩人致詞完便閉門進行第3屆雙北論壇，討論世大運等雙北合作事宜，並在會後共同參觀新北市提供的世大運場館。

記者會由地主新北市長朱立倫先致詞，表示論壇焦點除了即將登場的世大運，也因最近因缺水問題，非常希望雙北能夠有「大台北自來水事業處」或「大台北自來水公司」共同提供相同水價和品質的民生用水；另外，也希望世大運位於林口的選手村能在賽能全數轉為社會住宅，供大台北地區青年所用；也希望雙北能建立圖書館間的通借、通還的「一證通用」；最後則表示會配合台北市建置Ucar汽車租借，盼共商合作機制。

台北市長柯文哲致詞時則先感謝新北市協力合辦2017世界大學運動會，「這不只是台北的世大運，更是台灣的世大運」，也感謝新北市的6處場館都已完工，並開玩笑道「剩下的就等記者走之後再關門好好討論」。

(中時)