重建西南聯大？ 榮譽校友：別讓傳奇變笑話！

大陸民盟昆明市委近日再度提案，呼籲重建抗戰時期的傳奇名校「西南聯合大學」。（圖/新華社）

抗戰時期由北大、清華與南開合組的國立西南聯合大學，今年適逢創立80週年，大陸民盟的昆明市委員會提議，在雲南原址上重建西南聯大，讓中國學術重現大師的年代。但此一提議，卻遭到許多研究者與專家反對。對此提案，《西南聯大：戰爭與革命中的中國大學》的作者、西南聯大榮譽校友易杜強（John Israel）砲轟，「別讓傳奇變成笑話！」

據大陸澎湃新聞網報導，今年是西南聯大80週年紀念，大陸民盟昆明市委昨日在會議中提出，應在雲南昆明原址重建西南聯大，再次結合北大、清華與南開之力，讓「大師的年代」重現。對此提案，許多學者專家們紛紛表示反對，上海復旦大學葛劍雄教授認為，「出發點是好的，但西南聯大是無法複製和重建的。」美籍的研究者、《西南聯大：戰爭與革命中的中國大學》作者易杜強則吐槽，「西南聯大並非一蹴可及，當年是經過數十載的積累才因時因地開花結果，強行重建只會讓這間傳奇學校，變成一則笑話。」

民國30年原屬清華的西南聯大教授合影，（由左至右）分別是葉企孫、馮友蘭、吳有訓、梅貽琦、陳岱孫、潘光旦和施家煬。（圖/半月雜誌）

民國35年，西南聯大中文系畢業生合影。（圖/雲南網）

對日抗戰烽火興起後，位於華北的北京大學、清華大學與天津南開大學師生，隨著國府一路向大後方撤離安置，首先在長沙駐紮，三校校長張伯苓、梅貽琦和蔣夢麟共商成立「國立長沙臨時大學」，半年後遷往雲南昆明，改名為「西南聯合大學」。戰火與物資匱乏的年代，卻在8年多的光陰中，培育出兩岸各領域大師級的學者。文有錢穆、朱自清、陳寅恪、馮友蘭、錢鍾書等名家，理有梁思成、吳大猷、陳省身、華羅庚和周培源，著名畢業生則包含楊振寧、李政道、朱光亞、鄧稼先、殷海光、傅樂成、何兆武和劉廣京等人。

抗戰史上的今天 124 西南聯大在昆明複課

但從民盟所提的建議中，卻不難理解這些研究人員的憂慮，除了爭取三校的支持並打造國際一流學府外，他們更希望將舊址與昆明週邊文史地標合流，推出「西南聯大故里」的旅遊概念計畫，恐真的讓聯大「走味」。葛劍雄教授表示，「當年學校的情懷與氛圍，並非單純由大學營造出來，還有戰爭與民族的背景，這絕不是說複製就能重現的。」東方網更直言，「與其建一所貌合神離的西南聯大，還不如不建。」

(中時電子報)