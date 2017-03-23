連體嬰忠仁 赴高苑科大進行生命教育專題演講

連體嬰的哥哥忠仁到高苑科技大學進行生命教育專題演講。(郭韋綺翻攝)

高苑科技大學學務處諮商輔導中心，今(23)舉辦生命教育主題專題演講及工作坊，包括學生場及教師場兩場次的演講，邀來亞洲第一對連體嬰雙胞胎分割成功，雙胞胎中的哥哥張忠仁擔任講師。

忠仁及忠義兄弟於1976年出生於台中設籍於高雄，當時他們為兩體三腳連體嬰，在三歲前，他們兩人的身體還是相連的，但在醫師群尊重生命及悉心照料下，他們逐漸穩定成長。

直到他們三歲的時候，台大醫院為他們進行坐骨連體嬰分割，此為亞洲該類型首例，當時全台民眾守在電視機和收音機前收看或收聽現場轉播，齊心為這對連體嬰兄弟的分割手術默默祈禱，歷經12小時的馬拉松式手術宣告成功後，此真是台灣醫療的創舉及奇蹟，也為這對連體嬰兄弟開啟人生的新里程。

連體嬰兄弟手術分割成功後「重生」的歲月，卻換來他們兩人註定一輩子的身體殘疾，原來連體嬰僅有的2條腿得由2人分享，因此，他們行動出入都需要依賴柺杖，並有許多的困擾與不便，還有他們需要定期入院治療，接受保姆隨時陪伴的照料。

然而，在面對此巨大的生命衝擊之際，忠仁及忠義依然十分樂觀積極地看待與回顧他們所經歷的人生歷練，帶給與會人員一場感動與充實的午後。

忠仁在演講中提到，兄弟倆雖然都少了一條腿，但他們兄弟倆一樣可以作單腳伏地挺身、單腳搖呼拉圈，可以打保齡球，他甚至直接當場示範動作。當忠仁靈活的從椅子躍下地板時，在場參與人員無一不驚呼，完成示範動作時，忠仁無需他人協助，兩三下又重回椅子上，這又令人相信生命自有它的出口。

他鼓勵在場聆聽演講的教職員工及同學們，在人生中面對重大的挫折時，千萬不要放棄，只要願意不斷的努力嘗試與練習，總有一天便可以經營出自己的一片天地。

這次諮輔中心所舉辦的生命教育主題專題演講及工作坊，讓同學在課業學習之餘，借助張忠仁分享連體兄弟倆生命經歷、學習歷程，有更多元的認知與對生命的領悟。

最後，諮輔中心鄭淑芬主任、學務處蔡慧紋秘書，代表學校頒發感謝狀給忠仁，特別為講師帶給與會學生與教職員工的生命教育啟發「把握當下，永不放棄」。

(中時)