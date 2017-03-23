美8比0擊敗波多黎各 首奪經典賽冠軍

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美國今天以8比0擊潰波多黎各，勇奪第一座世界棒球經典賽（World Baseball Classic）冠軍，替之前飲恨吞敗的戰役雪恥，並終結波多黎各的經典賽冠軍夢。

法新社報導，美國首度闖入決賽便奪冠，這場比賽重演17日的8強複賽戲碼，當時美國急起直追，但終場以5比6敗下陣來。

波多黎各試圖成為世界棒球經典賽史上，第2支一路上從未吞敗的球隊，如今戰績以7勝1敗作收。（譯者：中央社張曉雯）1060323

(中央社)