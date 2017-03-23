金高銀否認與孔劉相戀

主演tvN電視劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」人氣大噪的演員金高銀，才與大她17歲的演員申河均分手，又傳出與「鬼怪」男主角孔劉的緋聞。金高銀已否認了傳聞。

南韓「日刊體育」今天引述金高銀方面人士表示，「有人對金高銀和孔劉關係表示懷疑，但兩人並未戀愛，這是沒有根據的傳聞。」

對此，孔劉經紀公司Management Soop代表金昌群（音）透過自己的Instagram否認了和孔劉相關的緋聞。1060323

(中央社)