印度狠父殺女 只因反對她與男友交往

一名印度狠心父親日前用刀把15歲女兒割喉殺害，並把女兒的遺體丟在她的男友家門口，只因為作父親的反對女兒和這名男子交往。

這起案件發生在北方省墨沙發那加（Muzaffarnagar），當地警官辛赫（Shivraj Singh）告訴「今日郵報」（Mail Today），這名被狠父割喉而死的女子，曾在21日上午被母親抓到男友潛入她的房間幽會，母親並把男友扭送警方處理。

狠父返家後聽聞此事，憤怒地拿刀執行「榮譽處決」（honour killing），割了女兒的喉嚨，並把遺體丟在她的男友家門口。

辛赫表示，警方經過調查後，確認這名父親的犯行，以謀殺罪將他逮捕到案。

印度、巴基斯坦等南亞地區，女人沒有地位，被視為是父兄的財產，婚嫁等都必須由父兄或村中、族中長老作主，如果女子在父兄、族長、村長沒有允許下和男子自由戀愛，被視為是敗壞家門，家中父兄、長老就會執行「榮譽處決」，以維護家族名譽。

雖然這種陋習是法律所禁止，但「榮譽處決」事件還是層出不窮，甚至曾多次發生女子與種姓階級較低的男子私奔，在新德里街頭遭女方家人持刀殺害，卻沒有人上前阻止和報案。

巴基斯坦也曾發生過一名網路知名模特兒喜歡在社群網站張貼性感照片，而被親兄弟執行「榮譽處決」的案件。1060323

(中央社)