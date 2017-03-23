美韓演練斬首 陸專家：卯足勁想打一仗
美韓近期在朝鮮半島舉行聯合軍演並演練「斬首行動」。中國大陸專家滕建群表示，美軍這次精銳盡出「卯足了勁兒想在該地區打一仗」，但聯合國不會授權美韓攻擊，美國也忌憚北韓反擊。
中共人民網今天報導，一架美軍B-1B戰略轟炸機及多架南韓軍機22日在朝鮮半島上空展開軍演。美軍哥倫布號核子潛艇、卡爾文森號航空母艦、巴瑞號驅逐艦等艦艇也在朝鮮半島海域參與演習。
中國大陸軍事專家李莉表示，巴瑞號驅逐艦與參與軍演的F-35B戰機都是就近從日本橫須賀基地調遣，而不是從關島或美國本土出發，說明美國已在朝鮮半島周邊「投棋布子」，部署大量尖端裝備。
中國國際問題研究院美國研究所所長滕建群接受中國大陸中央電視台採訪時說，哥倫布號潛艇和巴瑞號驅逐艦的出現，明確體現美軍「由海向陸」的戰略，即從海上向陸上縱深目標進行打擊。
滕建群提到，哥倫布號潛艇配備戰斧C型巡弋飛彈，可精確打擊陸上目標。他認為，美軍實際上在演練在朝鮮半島地區執行「斬首」或「定點清除」任務，「卯足了勁兒想在該地區打一仗」。
但他說，聯合國不可能授權美國與南韓攻擊一個主權國家，美國也非常忌憚北韓的反擊能力。若美國在朝鮮半島「打一仗就跑」，美國的盟友日本和南韓反而要收拾「爛攤子」，面對北韓可能的飛彈攻擊。1060323
(中央社)
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