林全：前瞻基礎建設8年GDP增9700億

行政院長林全今天表示，前瞻基礎建設8年總經費新台幣8824.9億元，保守估計可提高實質GDP規模9759億元，創造4萬到5萬個就業機會，估計可帶動公民營企業投資1兆7777.3億元。

行政院會今天通過前瞻基礎建設計畫，會後林全親自召開記者會說明計畫內容，記者會長達2.5個小時。

林全表示，前瞻基礎建設包括五大項，分別為綠能建設243.15億元、數位建設460.69億元、城鄉建設1372億元、水環境建設2507.73億元、軌道建設4241.33億元，總計8824.9億元。

林全說，綠能和數位建設是為了讓台灣產業轉型，和將數位經濟導入產業，讓台灣能在第4次工業革命中趕上先進國家；水環境是為了改善供水的質量，改善生活環境；軌道建設是要提升運輸功能，邁向綠色運輸系統；城鄉建設則是要均衡發展、打造宜居環境。

在前瞻基礎建設所能帶來的經濟效益方面，林全強調，台灣是開放性經濟體，進出口依存度非常高，政府採取擴張性財政政策的成效有限，因此錢要花得有意義，公共建設投資必須對國家長期競爭力有幫助，有些建設晚做不如早做，把未來要做的事提早來做，順便刺激景氣，這才是前瞻基礎建設的意義。

他說，保守估計，前瞻基礎建設8年累積可提高實質GDP規模9759億元、中央政府稅收增加958億元。以投資8824.9億元來看，成數只有成長1.1倍多，所以刺激經濟的效果是很低的，但帶動產業發展，將可創造4萬到5萬個就業機會，估計可帶動公民營企業投資1兆7777.3億元。

由於前瞻基礎建設的特別預算將以舉債籌措，林全表示，有些年度投入特別預算較多，總預算加特別預算舉債可能超過15%，但8年平均會控制在15%以內，不會超過公債法上限；負債占比也會維持在GDP的34.6%以內不增加，且因推估實質GDP增加，舉債成數也會下降，估計113年負債占比將降至31.8%。

另外，配合前瞻基礎建設的特別條例，林全今天也在院會中拍板，將特別條例列為本會期最優先法案，請國發會及各相關部會全力與立法院溝通協調，務必在本會期完成立法。1060323

(中央社)