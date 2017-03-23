十六歲小戲節 少年扮戲計畫啟動

以府城「十六歲成年禮」為發想的「少年扮戲計畫」，讓許多青年透過戲劇感受特別的成年禮。(曹婷婷翻攝)

台南市文化局和「影響･新劇場」攜手合作的「十六歲小戲節─少年扮戲計畫」青少年劇場，邁入第3年，今年也獲得台積電文教基金會支持，納入台積電青少年劇場計畫，3月19日已展開第一階段戲劇培訓工作坊，大台南17所高中近50位同學共同參與，也為2017「十六歲小戲節」拉開序幕。

「少年扮戲計畫」以府城「十六歲成年禮」為發想，將藝術和生命教育課程做結合，透過藝術深耕的方式，帶給台南市青少年一個特別又難忘的成年禮。

「少年扮戲計畫」是影響新劇場藝術總監呂毅新，為青少年族群打造的專屬平台，希望讓高中生體會一群人如何一起創作展演，完成一齣戲。計畫也鼓勵各式創意，採用激發創造力的教學方式，讓青少年自行找到表演訣竅，享受創造的過程。

「十六歲小戲節─少年扮戲」計畫透過半年3階段的戲劇培訓課程，將於今年8月19、20日於台南文化中心原生劇場演出《萬花筒kaleidoscope》，歡迎民眾屆時走進劇場，觀賞由青少年集體創作出來的精彩演出。

(中時)