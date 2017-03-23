九天赴德演出 林佳龍：讓世界看到台中
九天民俗技藝團即將前往德國柏林演出，台中市長林佳龍今天在行前記者會中指出，行銷台灣最好的方法是文化外交，文化軟實力與高科技結合，將讓世界看到台中。
台中市演藝團隊「九天民俗技藝團」在台中市政府與駐德代表處牽線上，3月26日至4月3日前往德國柏林「德國－亞洲經濟論壇」晚會登台演出，今天在市府舉辦行前記者會，林佳龍、立委洪慈庸、台中市議員邱素貞、九天團長許振榮、和大工業公司董事長沈國榮等人都出席記者會力挺。
市府表示，此次德國亞洲經濟論壇聚集350位亞洲、德國政商人士，涵蓋自動化生產、機器人運用及智慧城市等議題。而九天出團經費獲外交部、文化部、市府文化局及民間等各界協助，沈國榮更贊助60萬元，期盼透過文化藝術演出，再一次展現台灣豐富的文化實力。
林佳龍指出，台中打造智慧機械之都，行銷台灣最好的方法即是文化外交，九天技藝團一路從廟會表演發展到劇場演出，民俗技藝提升到文化藝術層次，是台灣文化軟實力的典範；此次受邀在國際論壇晚會上演出，將是「文化軟實力與高科技硬底子的結合」，讓世界看到台中。
駐德代表謝志偉還錄製影片感謝林佳龍團隊的鼎力協助，促成九天民俗文化赴德演出，讓德國可以看見台灣保存傳統民俗文化，進一步發揚光大的努力。他更指出，此次論壇聚焦智慧化城市，台中是台灣中部的第一大城，智慧機械產業發達，此次赴德表演，中央、地方政府合作，充分利用台中科技、經濟、文化優勢，將可突破外交困境。1060323
(中央社)
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