高市兵役處受理役男申請服一般替代役

我要評比

高雄市兵役處表示，民國106年(第2次)役男申請服一般替代役，今年4月5日上午8時起至106年4月18日下午5時止受理申請，申請條件、名額等資訊於高市各區公所、里辦公處布告欄及高雄市兵役處網站（http：//mildp.kcg.gov.tw）、內政部役政署網站（http：//www.nca.gov.tw）均有公告，歡迎有意申請的役男上網查詢。

如對申請有任何疑問，可電洽高雄市兵役處諮詢專線：3373582~4、內政部役政署諮詢專線：049-2394462或各區公所。

(中時)