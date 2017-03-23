還記得他嗎？施文彬尋找電玩小子曾政承：我給你工作！

曾政承當年拿下世界冠軍，在台上揮舞國旗高喊 「台灣Number One！」(中央社)

施文彬對電競產業非常關心。(取自施文彬臉書)

7年級生應該對曾政承這個名字很熟悉，他2001年曾代表台灣在世界電子競技大賽在《世紀帝國2》拿下冠軍，獲封為「電玩小子」名噪一時。但比起當時輸給他的韓國對手林耀煥回國後，獲得上億韓元合約，更被政府以資優生名字，保送進大學就讀的高規格對待，曾政承為了養活自己，曾被媒體揭露在送貨、賣雞排，際遇大不同。

曾政承在離開電競界後，一度傳出工作不順遂，只想找個2、3萬的工作維持生計，據《鏡週刊》報導，金曲歌王兼台灣電競協會理事長施文彬日前就透過鏡頭喊話，稱自己一直在尋找曾政承，如果他沒有工作，會請協會給他工作，或直接安排在自己身邊幫忙，「政承，如果你有看到施大哥的話，歡迎你跟協會聯絡。」

施文彬認為以前民眾對電競選手的質疑多半是「壞小孩」、「不愛讀書」，不過現在已慢慢改觀，也認為隨著電競相關產業發展成熟，退役後的選手不會沒有出路，可以成為電競幕後團隊繼續培養新血，也能轉職當實況主、電競主播、賽評都有可能。

在尋找曾政承的消息曝光後，施文彬也在臉書向關心網友更新狀況，「感謝網友提供他的臉書，已進行聯絡中。」

(中時電子報)