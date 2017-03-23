高雄市亞洲新灣區產業發展策略第3次座談會

我要評比

高雄市亞洲新灣區產業發展策略第次座談會，將討論亞洲新灣區產業白皮書及未來發展方向事宜，3月24日星期五下午15時30分，在夢時代購物中心B2F多功能會議室(高雄市中華五路789號)舉辦。

今天行政院前瞻計劃公布，體感科技也列名其中，明天經濟部次長沈榮津、國發會副主委曾旭正也將親自出席，說明亞洲新灣區產業白皮書，統籌五大產業發展方向，包括體感科技(含VR/AR、穿戴式設備)、ioT智慧聯網應用發展、亞太郵輪觀光與遊艇休憩、智慧新城區和新南向政策基地。

另外，經濟部工業局呂正華代理局長、經濟部加工出口區管理處黃文谷處長、高雄市政府林英斌副秘書長及DC21業者等單位也將出席說明討論。

(中時)