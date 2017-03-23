北市最芬芳的祕密花園 士林官邸玫瑰展首見「蠟玫瑰」

士林官邸玫瑰園新植超過90個品種1600株玫瑰。(圖/北市工程局)

蠟玫瑰外表仿似糖霜與巧克力，可因應不同節慶做變化。(圖/北市工程局)

厄瓜多的「咖啡時光」玫瑰。(圖/北市工務局)

春暖玫瑰花開，台北玫瑰園春季展、士林官邸玫瑰展接續開展。今日開幕的2017士林官邸玫瑰展，栽植超過90個品種、上千株玫瑰，並展出日本押花國寶級大師杉野宣雄先生玫瑰花作品，以及首見的「蠟玫瑰」，成為台北市最芬芳的祕密花園。

士林官邸玫瑰園近期完成景觀還原與排水改善工程，以舊工法保留原有的歷史風貌。2017士林官邸玫瑰展今起到4月6日為期15天，打造官邸玫瑰園、玫瑰溫室、押花展覽等活動，栽植超過1600株，包括新植的豐花玫瑰、英國玫瑰、法國玫瑰、大輪玫瑰及灌木玫瑰等5大類花種。

玫瑰溫室以「綺麗 玫瑰 花嫁情」為主題，運用玫瑰押花天然的色澤與質感，透過押花作品勾勒出每個人心目中最浪漫的「花嫁」，且特別展出日本押花國寶級大師杉野宣雄先生的4幅作品，其中以玫瑰花朵勾勒出的「愛情」最為搶眼，將玫瑰花與愛情的意涵展露無遺。

2017士林官邸玫瑰展今起到4月6日為期15天，打造官邸玫瑰園、玫瑰溫室、押花展覽等活動。(圖/北市工程局)

玫瑰溫室以「綺麗 玫瑰 花嫁情」為主題，運用玫瑰押花天然的色澤與質感，以押花作品勾勒出每個人心目中最浪漫的「花嫁」。(圖/北市工程局)

另玫瑰展也由荷蘭首度引進「蠟玫瑰」，嬌嫩玫瑰花瓣上沾染不同色彩的蠟，外表仿似糖霜與巧克力，可因應不同節慶做變化，有充滿情人節氛圍的巧克力色蠟玫瑰、耶誕節氣氛的雪花蠟玫瑰；以及多種玫瑰切花如厄瓜多的「咖啡時光」玫瑰、「Pink O’hara」粉紅色庭園玫瑰等，搭配少見各色染色滿天星，結合不同手法呈現玫瑰的香氣及浪漫。

此外，園藝展覽館生活園藝教室也舉辦一系列DIY活動，3月26日有機玫瑰花醬製作及4月1日心花朵朵片夾活動報名熱烈已全數額滿，因此特別加開4月2日蝶谷巴特萬用手提袋DIY課程。提醒民眾，展覽期間人潮眾多，可多多利用捷運及大眾運輸工具前往。

(中時電子報)