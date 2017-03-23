租屋族家具帶著走 獲教育部補助135萬創業基金

雲科大設計所畢業的三個女生成立「良路設計公司」，獲教育部補助135萬元創業經費。（林志成攝）

中美制服第三代蔡佳霖成立「新中美國際公司」，用制服布料製作寵物配件。（林志成攝）

租屋族搬家時，家具常帶不走，非常困擾！3個雲林科大設計所畢業的女生成立「良路設計公司」，設計出即使女孩也能輕鬆搬運、組裝簡單、又可重複使用的「走走家具」，獲得教育部135萬元補助，展開創業之旅。

教育部舉辦「大專畢業生創業服務計畫」，105年獎勵20組績優團隊，頒發860萬元獎金，在今天舉行頒獎典禮。

宋倍儀、黃璟平及陳姿廷等3個雲科大設計所畢業的女生，成立「良路設計公司」，為租屋族解決家具搬遷的問題。宋倍儀表示，她大學及研究所搬家5、6次，原先家具要搬要留都很困擾，就想到設計能簡單拆解、容易搬動的組合式家具，讓家具可跟著人搬走。

宋倍儀指出，他們要打造「一個可以帶著走的家」，但曾遇過工廠老闆直接告訴她們「現在都是參考國外設計後直接從工廠製造，台灣不可能做出家具設計品牌」，不過她們不願放棄夢想，一定要努力創業成功。

宋倍儀說，目前已經設計出8種特殊結構的家具（如床、衣架、桌椅等），總售價6萬4800元，可同時擺在4.5坪的房間裡面，拆解相當解單，以一張工作桌來說，兩人合力只要花1分半鐘就能組裝完成；搬家的話，8種家具用一台汽車就能搬完，很方便。

此外，在學生制服界相當有名的中美制服公司，近年受到政策不嚴格規定學生要穿制服的影響，業績下跌非常嚴重。不過她們的第三代、104年從成大研究所畢業的的蔡佳霖，出來創立「新中美國際公司」，用做制服的布料打造小狗等寵物的配件，要走出另外一條路。

蔡佳霖說，要原先的中美制服轉型不容易，因此她決定重新創立一家新公司，由學生制服元素中最常見的格紋布為主要素材，設計各種適合主人與寵物之間相互穿搭的的配件單品，譬如高中女生穿水手服，她就設計狗穿的水手領，讓主人及寵物可以穿同一系列服裝出門。

蔡佳霖成立的「新中美國際公司」，獲得教育部65萬元的創業經費補助，現在一個月營業額約20萬元，希望「鴨子划水」，業績愈來愈好。

(中時)