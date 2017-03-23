艾瑪華森家族神基因 23歲模特兒親弟近照曝光！
英國女星艾瑪華森近來正忙著宣傳新片《美女與野獸》，其美麗、知性兼備的特質，讓人大讚她是好萊塢優質偶像，乃飾演迪士尼公主「貝兒」的最佳人選，而其實艾瑪不是家裡唯一突出的孩子，小她3歲的親弟弟艾力克斯，也遺傳了家族好基因，如王子般的外型讓粉絲讚嘆這家子真的太逼人了！
事實上，艾瑪的弟弟不是第一次出現在眾人眼前，青少年時期的艾力克斯，曾客串演出《哈利波特》，8歲時就曾陪姊姊出席《哈利波特神秘的魔法石》首映會，但當時還沒看出端倪，直到他16歲時，又陪姊姊一起到美國紐約參加哈利波特第六集電影的首映會，俊美的形象當場迷倒眾女粉絲，竟然紛紛找他討簽名！
華森姊弟倆不只獲得粉絲喜愛，時尚品牌也相中兩人的高顏值，找姊弟倆一起拍攝了形象廣告，而兩人隨著歲月過去，非但沒長歪，還越來越出色，如今已經181公分的艾力克斯，已經在模特兒界出道，臉蛋依然俊秀斯文，加上微微的鬍子更添性格，儼然就是一個誘人小鮮肉，他甚至跟姊姊越來越像，被粉絲笑稱是「留著鬍子的妙麗」！
(中時電子報)
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