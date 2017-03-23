三民二行動戶政學習列車啟航，法令新知輕鬆學。（吳江泉翻攝）

三民二戶所均會安排人員到轄內5所國中受理國三學童初領國民身分證，免除學生因課業繁重無暇到戶所親自辦理的困擾，繼「行動戶政所」提供行動載具到校服務的措施之後，今年高雄市又加入了「戶政線上e指通APP」生力軍，運用手機即可線上預約及申辦，服務管道多元又便利。

為鼓勵學童今年首次加入「有獎徵答」活動，答對的同學贈送好學筆袋1個，全程互動熱絡。利用簡易問答宣導戶政知識及戶政所開辦的各項便民服務措施，寓教於樂，法令新知輕鬆學。同學對於戶所包山包海的服務，也感到不可思議與讚歎。

三民二戶所主任吳淑惠表示，為落實戶籍法「防止偽冒領國民身分證，戶政事務所須核對當事人面貌，並由當事人親自領證。」的規定，戶所每年均會與學校聯繫受理時程並提供服務，對於今年來不及參加校園團辦初領證的同學，也可由學生本人攜帶戶口名簿、照片及規費，親自到戶所辦理，每週六上午9點至12點週六貼心加值服務時間，除公告暫停受理外，各項戶籍業務均照常辦理，歡迎多加利用。

(中時)