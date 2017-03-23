三民二行動戶政學習列車啟航 法令新知輕鬆學
三民二戶所均會安排人員到轄內5所國中受理國三學童初領國民身分證，免除學生因課業繁重無暇到戶所親自辦理的困擾，繼「行動戶政所」提供行動載具到校服務的措施之後，今年高雄市又加入了「戶政線上e指通APP」生力軍，運用手機即可線上預約及申辦，服務管道多元又便利。
為鼓勵學童今年首次加入「有獎徵答」活動，答對的同學贈送好學筆袋1個，全程互動熱絡。利用簡易問答宣導戶政知識及戶政所開辦的各項便民服務措施，寓教於樂，法令新知輕鬆學。同學對於戶所包山包海的服務，也感到不可思議與讚歎。
三民二戶所主任吳淑惠表示，為落實戶籍法「防止偽冒領國民身分證，戶政事務所須核對當事人面貌，並由當事人親自領證。」的規定，戶所每年均會與學校聯繫受理時程並提供服務，對於今年來不及參加校園團辦初領證的同學，也可由學生本人攜帶戶口名簿、照片及規費，親自到戶所辦理，每週六上午9點至12點週六貼心加值服務時間，除公告暫停受理外，各項戶籍業務均照常辦理，歡迎多加利用。
(中時)
關鍵字：行動戶政所、三民、戶政線上e指通APP
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。