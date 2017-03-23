不吃早餐易便秘 健康吃早餐頭好壯壯

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豐原醫院舉辦「聰明選，健康吃早餐」活動，多項早餐讓民眾自由搭配。（陳淑娥攝）

長期不吃早餐恐便秘！豐原醫院23日舉辦「聰明選，健康吃早餐」活動，教導如何選擇均衡又健康的食物，現場多項早餐讓民眾自由搭配，營養師鄭秀英表示，如果長期不吃早餐，容易引起排便困難，甚至造成便秘的產生。

每日早餐必須包含三大類食物，像吐司、饅頭、稀飯(全榖根莖類)，蛋、肉、豆腐(豆魚肉蛋類)，最後要有奶類，像是牛奶，優果、乳酪，總熱量控制在400-600卡。

去早餐店可以選擇蘿蔔糕+蔥蛋+低脂牛奶，或烤肉蔬菜捲餅+無糖咖啡；到超商則可以烤地瓜+茶葉蛋+無糖拿鐵，或鮪魚三角飯糰+高纖燕麥豆漿；中式早餐可以吃地瓜粥+燙地瓜葉+滷豆腐，或菜包+原味保久乳，也能陽春麵+滷蛋。

有人為了減肥不吃早餐，等到中午兩餐當作一餐吃，卻沒想到反而更容易變胖，主要是因為人等到中午才吃，身體的忍耐飢餓極限已經超過，吃中餐的時候就會吃得更多，反而更容易發胖。

鄭秀英表示，早餐長期不吃容易有便秘問題，因為從晚上到隔天中午，長達12小時的腸胃沒有蠕動，容易造成排便困難。吃早餐時身體會分解產生葡萄糖供應適當的能量給腦部，增加注意力集中、幫助記憶，會更有精神，每天必須有六大類食物，才能營養均衡。

(中時)