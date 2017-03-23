部落大學非原民學生 高分考取阿美族語認證
105年度原住民族語言能力認證測驗，高市原住民族部落大學一名漢人蔡同學報名參加，憑該生對原住民族語言的熱忱及認真學習下，順利考上阿美族語中級認證，成績優異。
蔡同學表示，本身雖不具有原住民身分，但是對於原住民語言十分喜愛，也很有興趣學習，從剛開始學習時的看不懂，到現在已可以用念出簡單的字語及拼音，且現今台灣目前也是多元族群的社會，藉由部落大學的族語課程，更認識原住民的文化，也希望非原民的朋友們一起學習了解原住民在文化傳承精神。
高市原民會主任委員谷縱‧喀勒芳安對此表示肯定，該學員係透過部落大學族語課程中學習，並在專業的師資及學員認真學習下始有好成績，值得讚許。
高市原民會表示，選讀部大課程不僅能抵修空大學分，修滿學分者，亦可取得空中大學學位，另對於106年度證照課程班將陸續開班，有興趣的朋友們，歡迎選讀。
(中時)
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