WBC》百萬觀眾創新猷 大聯盟總裁：一定有下屆！

第4屆經典賽由美國捧盃畫下句點，大聯盟高層也對本屆整體成效非常滿意。（美聯社）

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「世界棒球經典賽還有下一屆嗎？」儘管外界對這項最高等級棒球國際賽的憂慮不斷，但在本屆冠軍戰開打之前，大聯盟總裁曼佛瑞德（Rob Manfred）與大聯盟球員工會執行長克拉克（Tony Clark）一齊宣示，經典賽會繼續辦下去。

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「對於本屆賽事的盛況，我無法告訴你我有多開心，相信湯尼（克拉克名）也有同感，」曼佛瑞德說：「我們差不多集合了全世界最好的棒球員，觀眾人數不但創下紀錄而且激情四射，這是上一屆很難預期的情況，我們一定會繼續延續這個勢頭。」

經典賽冠軍戰有5萬多人湧入道奇球場，整屆賽事總進場人數突破百萬大關，也創下賽史紀錄。甚至早在第1輪賽事，美國vs.多明尼加就讓馬林魚球場賣了個大滿座，賽事的高人氣令曼佛瑞德驚豔不已。

曼佛瑞德說，他一向喜歡拿萊德盃美歐高球對抗賽來做類比，「萊德盃不是一開始就成為今天的規模，經典賽也需要時間，但一屆會比一屆更好，更吸引人也更有趣。」曼佛瑞德還說，大聯盟已經準備好開始籌辦下一屆經典賽。

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克拉克則說，經典賽讓3月的棒球提前出現高強度的好戲，而且很多球員都願意為此提前調整。「我和很多前任或現役國手聊過，他們真的非常珍惜能夠代表國家出征，畢竟作為職業球員，這樣的機會並不多。」

代表國家出征，和所屬的職業隊總是存在風險與衝突，但克拉克說，從首輪開打他的手機就一直響，因為很多球員開始思考他們是不是應該參賽。「這不意外，因為上屆就有過類似的狀況，」克拉克還預測，許多年輕新星在看了本屆的比賽之後，會迫不及待想參與下一屆經典賽。

(中時電子報)