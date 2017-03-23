「藍眼淚」被註冊為商標 馬祖人憤怒了！

馬祖藍眼淚是馬祖夜裡最夢幻的色彩。（資料照,陳麒全攝）

每年4月至10月是馬祖「藍眼淚」出沒的時節，經常吸引許多遊客前往觀賞其美景。（資料照,陳麒全攝）

每年4月至10月是馬祖「藍眼淚」出沒的時節，一大片湛藍光點在海面上漂流，景色相當美，因此吸引許多遊客前往觀賞，不過「藍眼淚」竟被人拿去註冊成商標。樹黨馬祖黨部主委蘇柏豪便在臉書痛批「這是馬祖的共有財，憑甚麼拿去註冊成自己私有的？君子愛財取之有道，做人不要太超過」。

馬祖資訊網討論區日前有篇文章，發文者紀建鵬發表示他是「藍眼淚」這三個字的商標權人，一方面要兜售馬組在地特色「藍眼淚」的商標，另一方面要跟馬祖店家要求，使用「藍眼淚」這三個字的話販售餐點的話，要注意侵權跟賠償的問題。

藍眼淚被註冊為商標引發許多馬祖人不滿！有網友表示，這是馬祖得天獨厚老天爺護佑馬祖子民、天上掉下來的給馬祖島人們的禮物。怎麼有人想以藍眼淚發財？網友不滿表示如果沒有攝影人在夜裡摸黑到海邊，藍眼淚怎麼會出名？怒轟「你在高枕做美夢就有專利權」。網友也呼籲在地地方政府客官應有些行為和行動，藍眼淚是馬祖縣民共有的專利、而不是獨厚財團的專利。

樹黨馬祖主委蘇柏豪也在臉書怒轟「這是馬祖的共有財，憑甚麼拿去註冊成自己私有的？君子愛財取之有道，做人不要太超過」。

據中央社報導，商標擁有者紀建鵬表示已經有人跟他接洽，商標讓售的價格是10萬元，如果縣政府要購買給民眾使用，願意減價。

對此，現任立委陳雪生表示，智慧財產局指出目前該人士將藍眼淚註冊為商標，馬祖鄉親所製作的糕餅、冰品食品等，只要不以藍眼淚為商標就不會有侵權行為，可以放心使用。至於商標撤銷部分，依法如該商標三年內未有生產行為，任何人都可以申請撤銷該商標。

(中時電子報)