「雞」極參與戶政宣導 好康等您拿

「『雞』極參與，好康有禮」！鼓山戶所將於3月25日下午3時30分至5時30分，結合高雄國稅局鼓山稽徵所稅務活動在美術館圓形廣場辦理戶政法令、自然人憑證及便民措施宣導有獎徵答，藉由互動過程，照顧民眾知的權利。

5月報稅期間，民眾為了避開擁擠報稅人潮，通常會申辦自然人憑證網路報稅，但自然人憑證除了網路報稅外，其實還可申請電子戶籍謄本、掛失國民身分證、查詢勞保年資及申請有照片健保卡……等多項功能。

鼓山戶所也提醒，自然人憑證使用年限5年，展期能再使用3年。只要年滿18歲本人持國民身分證、工本費250元，並備妥電子郵件信箱，5人以上集體申辦，鼓山戶所可提供到府服務。

鼓山戶所主任吳素娥表示，近年來戶政服務推出多項創新便民服務，高雄市更首創戶政線上e指通App，提供線上預約免等候、線上申辦直接取件的便捷服務，活動現場下載App成功或參加有獎徵答即贈送精美禮物或DIY童玩材料包1份，並有童玩教作活動。欲申辦自然人憑證者，當天備有兌換券免費索取，持兌換券至鼓山戶所申辦自然人憑證再加碼送好禮，數量有限。

(中時)