「雞」極參與戶政宣導 好康等您拿
「『雞』極參與，好康有禮」！鼓山戶所將於3月25日下午3時30分至5時30分，結合高雄國稅局鼓山稽徵所稅務活動在美術館圓形廣場辦理戶政法令、自然人憑證及便民措施宣導有獎徵答，藉由互動過程，照顧民眾知的權利。
5月報稅期間，民眾為了避開擁擠報稅人潮，通常會申辦自然人憑證網路報稅，但自然人憑證除了網路報稅外，其實還可申請電子戶籍謄本、掛失國民身分證、查詢勞保年資及申請有照片健保卡……等多項功能。
鼓山戶所也提醒，自然人憑證使用年限5年，展期能再使用3年。只要年滿18歲本人持國民身分證、工本費250元，並備妥電子郵件信箱，5人以上集體申辦，鼓山戶所可提供到府服務。
鼓山戶所主任吳素娥表示，近年來戶政服務推出多項創新便民服務，高雄市更首創戶政線上e指通App，提供線上預約免等候、線上申辦直接取件的便捷服務，活動現場下載App成功或參加有獎徵答即贈送精美禮物或DIY童玩材料包1份，並有童玩教作活動。欲申辦自然人憑證者，當天備有兌換券免費索取，持兌換券至鼓山戶所申辦自然人憑證再加碼送好禮，數量有限。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。