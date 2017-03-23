丟台灣的臉！外籍女看護來台11天遭僱主性侵6次
丟盡台灣的臉！56歲李姓男子僱用外籍女看護照顧癱瘓的兒子，竟將女看護當成是「性奴」，從上班第1天起短短11天就性侵達6次，法官認為李男犯行重創台灣國際形象，依《強制性交》罪判處應執行7年6個月有期徒刑。
彰化地方法院判決指出，彰化縣福興鄉李男 ，育有3名子女，為了照顧其中1名因病癱瘓住院的兒子，去年透過仲介業者聘僱到1名越南女看護。
去年11月9日，女看護第入境台灣，隔天由仲介業者接送到李家，都還未到醫院照顧需要照顧的兒子，李男竟就對她下手。離鄉背井的女看護擔心遭誣賴或遣返，只比手畫腳示意「不要」但不敢激烈反抗，沒想到，李男竟食髓知味，當晚又再次伸魔爪。
女看護隱忍不敢聲張，李男更是需索無度，幾乎每隔兩天就會現出猙獰的原形，11月19日，他到醫院探視兒子，甚至在光天化日下，就在兒子的病房廁所內再度侵犯正值生理期的女看護。
才來台11天，就慘遭李男多達6次性侵、其中1次未遂，女看護再也不想留在台灣，仲介公司得知內情後，也無法容忍，當即撥打113護幼專線報案，李男的惡行終才曝光遭移送法辦。
彰化地院法官審理認為，李男的犯罪心態與手法都相當惡劣，更嚴重打擊我國對待外籍看護人員的國際形象，應予重懲，但衡量最後仍能坦承犯行，且與受害女子達成和解，最後做出這樣的判決。
(中時)
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