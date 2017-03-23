闖紅燈釀4傷？彰化警稱為執行稽查勤務 有鳴警笛

彰化警分局民族路派出所警車今天清晨6點半左右，為了追查可疑機車，在路口和與2輛綠燈通行的轎車相撞，造成3位民眾與1名員警受傷。（吳敏菁翻攝）

彰化警分局民族路派出所警車今天清晨6點半左右，為了追查可疑機車，在路口和與2輛綠燈通行的轎車相撞，造成3位民眾與1名員警受傷，被撞駕駛表示，綠燈直行被撞，警車闖紅燈，彰化警分局表示，是為了執行稽查勤務，警方有鳴警笛。

彰化交通分隊長謝明局表示，廖姓員警駕駛巡邏車和林姓員警執行巡邏勤務時，發現可疑機車，經查該機車騎士有前科，鳴警笛要攔查，機車卻加速逃逸。

警車一路從彰化市仁愛路追到中山路口準備左轉，撞上在中山路往南的2輛轎車，彭姓女駕駛身體挫傷，車上彭女的16歲兒子頭部也受撞擊紅腫，另部轎車的潘姓駕駛和林姓員警都挫傷，送醫包紮後沒有大礙。

兩車駕駛都表示，看到綠燈直行，突然被警車撞上，不知怎會碰上這種無妄之災，簡直是嚇壞了。

彰化警分局副分局長徐方谷表示，這次警車執行稽查取締，基於勤務所需，有鳴笛可以不受紅燈規範，不慎和兩部轎車相撞，由於可疑騎士已經趁機逃逸了，當時的車速等，整件事情的經過會進一步調查、釐清。

許芳谷表示，造成交通事故，該負的責任會負，警方已經先提供2位駕駛代步的工作，並慰問傷勢。

(中時)