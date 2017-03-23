多元創意 忠信學校畢展超精彩

新竹忠信學校多廣室科學生以《仙旅奇緣》為題，製作一系列以在地人文、特產為主的畢展作品。（徐養齡攝）

新竹忠信學校多廣室科學生馮敏幸（右）、林綺柔（左）製作可供全球下載的LINE貼圖。（徐養齡攝）

學生黃筠益以水彩畫《台北繁象》拿下新竹縣學生美展西畫類第一名。（徐養齡攝）

新竹忠信學校多媒體廣告室內設計科創意多元，學生深植在地文化，拍攝紀錄片、介紹片製作成AR（擴充實境）影片，另以童話故事書及公仔等，記錄故鄉人親土親特色，即日起在市文化局展出。

三年級學生林綺柔、王依凡、徐芊育、楊舒涵、葉芯銘製作團隊，因楊舒涵從小在新竹縣關西鎮長大，團隊因此以關西在地人文、土地為創作基點，創造公仔角色「阿忠」、「阿信」、「村長」等，以《仙旅奇緣》為主題介紹關西仙草特色。

團隊另以夢幻的童話故事本，講述村莊為了醫治村民中暑，踏上尋找傳說中的治病良藥「仙草」，透過熱心村長和村民幫助，在尋找過程中互助幫忙，成功解救村莊危機。故事構圖、排版全由學生包辦，雖耗時費工，但成就感滿分。

展覽作品中最顯眼的，莫過於以學生大頭照組成的大型看板，以「擴充實境」模式，透過3C載具掃描大頭照，就可觀賞學生創作作品，及團隊們精心走訪新竹各角落，所拍攝出的介紹片、紀錄片等心血點滴。

學生馮敏幸及林綺柔創作LINE貼圖，順利上架供全球下載，粉紅色彩配上Q版卡通人物，吸引不少粉絲下載，上架過程中一度遭遇審核問題，甚至需要重新修正構圖，但兩人不氣餒，順利排除問題，直呼「上到寶貴的一課」。

(中時)