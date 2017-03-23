37歲元祖偶像Bada 今甜嫁小9歲企業家

Bada今嫁小9歲企業家。(圖／翻攝自韓網)

南韓元組女團「S.E.S.」37歲成員Bada去年認愛小9歲企業家，今(23日)在首爾舉行婚禮，正式晉升成人妻，另兩名成員柳真、Shoo擔任伴娘，不過老公是圈外人，所以沒有現身在鏡頭前。

Bada和企業家男友是透過教會朋友介紹認識，雖然對方小她9歲，但卻相當體貼，而今她也在兩個好姐妹陪同下，在首爾某教堂舉行婚禮，柳真和Shoo會在婚禮上唱祝歌，兩人見她出嫁也十分感動，笑說：「好像有種嫁女兒的感覺。」並催促Bada趕緊加快腳步「做人」。

不過因為老公是圈外人，沒有接受媒體訪問，Bada透露婚禮後就會出發去度密月，之後就會投入新工作，而婚禮座上賓除了有柳真和演員老公奇太映，還有2PM成員玉澤演和2NE1前成員Sandara。

(中時電子報)