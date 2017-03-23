捷運黃線不夠完整 管碧玲呼籲：不能缺旗津一角
有關高雄捷運黃線爭取納入前瞻基礎建設計畫，立委管碧玲認為，應連結旗津，讓南高屏生活圈的軌道交通網縫合地理與縣市落差，以高雄為中心一小時服務圈540萬人口的能量，進一步形構國際海空雙港的格局，才是有魄力的基礎大建設。
立委管碧玲表示，多年來只要有機會，她都不斷告訴部會官員，高雄的格局就是國際海空雙港的格局，全國也只有高雄有此條件。在太平洋航線的地緣上，高雄地處國際海空的中途點，有全球競爭力；對內而言，以高雄市為中心，一小時服務圈的人口數高達540萬，空港的條件自然天成。
她認為，在這個願景下，我們應該想像的藍圖，在空路運輸由小港、左營、岡山、台南等四機場減併為高雄國際機場，選擇台南與高雄的中點來闢設，整合提升南臺灣區域競爭力，衝刺新南向；陸路運輸則應含括南高屏生活圈路網、軌道與快速道路網。捷運黃線則是當中配套的一環，當然勢在必行。
管碧玲表示，幾位高雄市的委員在2月15日提出爭取捷運黃線，當時她因為在印度拚外交，2/16記者以簡訊詢問捷運黃線時，她回應「當然支持，但不能只有三條，須以南高屏生活圈為主軸，規劃區域路網...要用百年國家發展的眼光去看待」。今天，藉劉世芳等委員呼籲把捷運黃線納入前瞻基礎建設計畫，她也再度說明不一樣的思考：「我認為，捷運黃線要有更宏大的規劃」。
她表示，建議應從新草衙再延伸一站，比照北捷板南線穿越淡水河、內湖線穿越基隆河的模式，穿越高雄內港到旗津中洲仔，中洲站並共構規劃海洋休閒園區。她指出，這對近乎離島的旗津來說，是翻轉與升級的樞紐點，對大高屏區域來說，則是山海生活聯繫的海洋端點，將縫合地理與縣市落差，這才是有魄力的基礎大建設。
管碧玲呼籲，捷運黃線必須連結旗津，並以海洋休憩園區為黃線的端點，「北捷能，高捷為何不能？高捷黃線，不能缺旗津一角，旗津，是高捷黃線的美麗海角」。
(中時)
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