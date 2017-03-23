想減肥不吃早餐 恐便秘纏身變更胖

許多人為了減肥而不吃早餐，營養師指出，長期不吃早餐，容易引起排便困難，甚至產生便秘，等到中午才吃，午餐有時吃更多，反而容易變更胖。

衛福部豐原醫院今天舉辦「聰明選，健康吃早餐」活動，準備多項早餐給民眾選擇搭配，並教導民眾如何選擇正確、均衡、健康的食物。

豐原醫院營養科營養師鄭秀英表示，早餐長期不吃的人容易有便秘問題，主要是因為從晚上到隔天中午，長達12小時的腸胃都沒有蠕動，就容易造成排便困難。

鄭秀英指出，有些人為了減肥，想說早餐不吃，等到中午再一起吃，這樣就能少吃一餐，卻沒想到反而更容易變胖，主要是因為人等到中午才吃，身體的忍耐飢餓極限已經超過，吃中餐的時候就會吃得更多，更容易發胖。

想要減重又不讓便秘找上門，早餐的選擇就相對重要，營養師建議，每日早餐必須包含三大類食物，像吐司、饅頭、稀飯(全榖根莖類)，再來就是要有蛋、肉、豆腐(豆魚肉蛋類)，最後要有奶類，像是牛奶，優果、乳酪，總熱量控制在400至600卡。

早餐店可以選擇蘿蔔糕加蔥蛋加低脂牛奶、或是烤肉蔬菜捲餅加無糖咖啡；超商早餐則可選擇烤地瓜加茶葉蛋加無糖拿鐵，或是鮪魚三角飯糰加高纖燕麥豆漿。

另外中式早餐也可選擇地瓜粥加燙地瓜葉加滷豆腐，或者是菜包加原味保久乳，或是陽春麵加滷蛋，這樣一日早餐所需的營養就通通都有。

鄭秀英表示，人吃早餐時，身體會分解產生葡萄糖供應適當的能量給腦部，增加注意力集中、幫助記憶，讓不在上學或工作時都能更有精神，每天必須要有六大類食物，才能營養均衡。1060323

(中央社)