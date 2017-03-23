女孩開發神奇家具 1分鐘半組一張桌
青年租屋族每搬一次家，往往就得丟掉一些家具。畢業於雲林科技大學的3位年輕女孩，用簡單的結構概念，設計出一整套可以帶著走的家具，組裝一張桌子，僅需約1分30秒的時間。
教育部今天舉辦U-Start計畫成果展，由宋倍儀、黃璟平、陳姿廷3人組成的「良路設計有限公司」，獲選績優團隊，成為青年創業的典範。
宋倍儀表示，她在大學、研究所期間搬了好幾次家，每次都可說是「勞師動眾」，很多搬不走的大型家具，都只好丟掉或送給下一個房客，相當可惜。
宋倍儀認為，家具應該是家庭的一份子，不該輕易丟棄，於是和幾位雲科大的同學，一起開發組裝式家具。她們利用堅固的樺木夾板，以及金屬和木材卡榫結構設計，目前已開發出8種家具，包括工作桌、單人椅、桌上架、桌下架、衣架、鞋架、置物架、單人床等。
她們開發的家具組裝都非常簡單，還很有設計感，以工作桌為例，兩個人可以輕鬆在1分30秒間完成組裝。
宋倍儀表示，她們設計時盡量使用最精簡的結構，使用一個錘子就能完成組裝。各種家具的螺絲也都只有一種規格，市面上可以輕鬆買到替代品。
宋倍儀表示，一般市面上的DIY家具，組裝完成後如果要拆掉，結構就會不穩定，因此很難用於經常搬家的租屋族。她們從自身經驗出發，目的是要打造出一個「可以帶著走的家」，現在透過網路募資平台創業，希望能募到新台幣80萬元。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。