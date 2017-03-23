女孩開發神奇家具 1分鐘半組一張桌

青年租屋族每搬1次家，往往就得丟掉一些家具。畢業於雲林科技大學的3名年輕女孩，用簡單的結構概念，設計出1整套可以帶著走的家具，組裝1張桌子，僅需約1分30秒的時間。中央社記者陳至中台北攝 106年3月23日

青年租屋族每搬一次家，往往就得丟掉一些家具。畢業於雲林科技大學的3位年輕女孩，用簡單的結構概念，設計出一整套可以帶著走的家具，組裝一張桌子，僅需約1分30秒的時間。

教育部今天舉辦U-Start計畫成果展，由宋倍儀、黃璟平、陳姿廷3人組成的「良路設計有限公司」，獲選績優團隊，成為青年創業的典範。

宋倍儀表示，她在大學、研究所期間搬了好幾次家，每次都可說是「勞師動眾」，很多搬不走的大型家具，都只好丟掉或送給下一個房客，相當可惜。

宋倍儀認為，家具應該是家庭的一份子，不該輕易丟棄，於是和幾位雲科大的同學，一起開發組裝式家具。她們利用堅固的樺木夾板，以及金屬和木材卡榫結構設計，目前已開發出8種家具，包括工作桌、單人椅、桌上架、桌下架、衣架、鞋架、置物架、單人床等。

她們開發的家具組裝都非常簡單，還很有設計感，以工作桌為例，兩個人可以輕鬆在1分30秒間完成組裝。

宋倍儀表示，她們設計時盡量使用最精簡的結構，使用一個錘子就能完成組裝。各種家具的螺絲也都只有一種規格，市面上可以輕鬆買到替代品。

宋倍儀表示，一般市面上的DIY家具，組裝完成後如果要拆掉，結構就會不穩定，因此很難用於經常搬家的租屋族。她們從自身經驗出發，目的是要打造出一個「可以帶著走的家」，現在透過網路募資平台創業，希望能募到新台幣80萬元。1060323

(中央社)