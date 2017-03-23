年底全數換裝 嘉義將成LED路燈城市

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嘉義市政府換裝LED路燈作業，第一階段已完成1萬3000盞，預計年底前全數換裝完成，可望成為全國第一個LED路燈城市。圖為世賢路3段換裝前（左）與換裝後（右）的照明度比較。（市府提供）中央社記者江俊亮傳真 106年3月23日

嘉義市政府換裝LED路燈作業，第一階段已完成1萬3000盞，預計年底前全數換裝完成，可望成為全國第一個LED路燈城市。

嘉義市政府今晚將發表LED路燈換裝成果，由市長涂醒哲、賀喜能源股份有限公司董事長陳桂芳等人啟動魔球，同步點亮市府前的中山路到嘉義公園之間的LED路燈。

涂醒哲表示，嘉義市全面換裝LED路燈，每年可節省新台幣2700萬元電費，全市3萬盞路燈將在年底前改裝成LED燈具，照明將達過去的3倍以上。

涂醒哲強調，要打造低碳節能城市，換裝LED可節省70%用電，減少碳排放量約1萬5523公噸，10年下來累計的總減碳量，相當於400座嘉義公園的吸碳量。

市府表示，新完工的LED路燈燈桿，都貼有牌子並放置QR-code及免付費通報電話；當路燈未亮時，民眾只要用手機掃描燈桿上的QR-code，便可連結至網頁快速報修，廠商將在24小時內維修完畢。1060323

(中央社)