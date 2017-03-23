農藥氟派瑞殘留放寬 官員證實是廠商申請

我要評比

衛福部修正農藥氟派瑞殘留容許量標準，朝野立委譁然，質疑是受農藥商影響，農委會相關官員表示，廠商研發出新藥，政府部門已走完開放程序，但明天（24日）專家會議重新審核。

民進黨立委蔡易餘、邱泰源、江永昌、羅致政、蔡培慧及黃秀芳與吳焜裕等人上午共同召開記者會表示，食安不容退讓，農藥殘留標準不容放寬。

對於氟派瑞在茶葉的殘留標準，蔡培慧表示，歐盟容許量是0.1ppm、日本是3ppm，台灣為何則一口氣放寬到6ppm？

她質疑，過程中，完全是受到農藥商的影響，並沒有找農民或消費者諮商。吳焜裕也表示，政府資訊要公開透明，這樣的決策讓大家驚訝，好像黑箱作業。

立委蔡易餘等人要求說明到底是誰提出要放寬氟派瑞殘留標準，防檢局毒物防治組副組長劉天成回答，是業者提出，但廠商研發出新藥，本來就該向政府提出申請。

劉天成指出，政府審核時按照藥商提出的建議審議方法，訂定不同濃度試驗，如果發現低倍數使用也有效，「就不會按照廠商的建議，一定要登記高倍數」。立委們群起批評，劉天成又改口。

劉天成表示，審查過程有類似三審程序，農業藥物毒物試驗所會針對申請登記農藥進行初審作業，再根據田間試驗、毒理實驗審查結果，移送到防檢局農藥諮議委員會審查，如果沒有問題，再送到防檢局進行發證，並送請衛福部訂定殘留標準。

劉天成說，氟派瑞已經走完了開放的程序，但明天專家會議，會把廠商提供的試驗資料或安全資料再拿出來請專家會議重新審核，針對這個藥劑需不需要調降，明天可能有結果，如果需要調降或變動，程序就再回到食藥署預告、公告程序。

國民黨立委陳宜民說，農委會與食藥署必須要對國人說清楚，到底是哪間廠商具有如此大的能量。防檢局官員表示是農藥廠商提出修改標準的要求，而不是農民，這相當不合常理。

食藥署食品組長潘志寬說，食藥署一定以食安為第一要務。吳焜裕批評，食藥署根本沒有做評估，只是開了食品安全諮議會就決定公告。1060323

(中央社)