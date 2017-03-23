川普保護主義疑雲 陸總理訪澳聚焦貿易

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澳洲今天敦促中國大陸推動經濟改革。外界日益擔心美國邁向保護主義之際，大陸國務院總理李克強在澳洲展開訪問，料將聚焦貿易。

法新社報導，大陸是澳洲最大貿易夥伴，其經濟重要性在川普執政後進一步升高。美國總統川普先前與澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）通話時怒斥對方，兩國關係出現摩擦。

滕博爾表示，在「全球經濟從自由化退回保護主義的呼聲日益高漲」之際，他希望大陸和澳洲能簽署新雙邊協議。

滕博爾在「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review）的專欄中說，「我方政府仍致力擁護貿易自由化」，還表示樂見大陸國家主席習近平近來強力捍衛開放市場。

「中國推動自身重大改革議程，不僅對中國，對澳洲甚至全球經濟都至關重要。」

除了雙邊貿易，滕博爾和李克強料將討論大陸主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）進展。RCEP也涵蓋東南亞國家、印度和日本等，但沒有美國。

除了預定聚焦貿易，雙方也料將商討南海緊張局勢。（譯者：中央社盧映孜）1060323

(中央社)