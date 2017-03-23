菲軍方救出2名大馬籍人質
2名被菲國南部恐怖組織「阿布沙伊夫」分子綁架的馬來西亞人，今天凌晨平安獲救。
菲律賓西民答那峨島軍區發言人佩丁萊（Joanne Petinglay）宣布，海軍陸戰隊小組凌晨2時在靠近沙巴州的巴塔島（Pata），救回了馬來西亞人質安竹特（Tayudin Anjut）和蘇瑪斯（Abdurahim Bin Sumas）。
安竹特現年45歲，蘇瑪斯為62歲，2人已被囚禁8個月之久。
去年7月19日，阿布沙伊夫分子在沙巴海域襲擊了大馬籍拖船「Serudung 3號」，5名船工包括獲救2人在內被強行帶走。綁匪向船公司索討相當於100萬披索（約新台幣69萬元）的贖金。
佩丁萊說，軍方接獲當地民眾通報，得知約30名阿布沙伊夫分子把這2名人質帶到巴塔島上，軍方抵達後，阿布沙伊夫分子棄人質而逃。
她表示，獲救人質身體虛弱，現已被送到蘇祿省的軍醫院接受體檢及休養，不久後就可返回馬來西亞。
菲軍方未提及另3名失蹤船工的下落。
上個月，1名德國籍人質在蘇祿省慘遭阿布沙伊夫分子斬首。這個恐怖組織目前約有450名成員，仍握有約30名菲籍及外籍人質。1060323
(中央社)
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