前瞻基礎建設 軌道建設8年9500億

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交通部長賀陳旦今天說明前瞻基礎建設計畫的軌道建設內容，包括阿里山森林鐵路、基隆輕軌等38項計畫，8年總經費新台幣9558.63億元，其中4241.33億元以特別預算支應。

行政院院會上午通過「前瞻基礎建設計畫」，內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉五大建設，8年總經費8824.9億元。行政院長林全會後親自主持記者會，說明計畫內容。

賀陳旦表示，軌道建設有5項主軸，分別是高鐵、台鐵連結成網，強化台鐵與高鐵轉乘服務；台鐵升級和改善東部服務，完成環島鐵路電氣化路網，改善票務系統等；既有鐵路立體化或通勤提速；都市推捷運；中南部觀光鐵路。另為帶動相關產業發展，將研擬建設軌道研發驗證中心。

賀陳旦說，軌道建設將推動38項計畫，總經費合計9558.63億元，其中4241.33億元以特別預算支應。預估可帶動國內產值約7000億元。

38項軌道建設計畫，包括規劃高鐵延伸到屏東、北宜鐵路工程規劃與環評、改善台鐵票務系統、成立軌道技術研究暨驗證中心、台南及桃園市區鐵路地下化、嘉義市區鐵路高架化、桃園捷運綠線、新竹環線輕軌、台中捷運藍線、基隆輕軌、恆春與東港觀光鐵道計畫、阿里山森林鐵路42號隧道計畫等。1060323

(中央社)