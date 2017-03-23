安倍涉賤賣國有地 關鍵人稱收過夫人錢

日本首相安倍晉三夫婦捲入賤賣國有地的政治醜聞，關鍵人、學校法人森友學園理事長籠池泰典今天在國會作證表示，曾收到安倍夫人以夫婿名義致贈的100萬日圓捐款。

路透社報導，籠池泰典今天到參議院預算委員會作證時表示，2015年收過安倍夫人安倍昭惠的錢，當時兩人在校內1個房間內，房內沒有其他人在。

籠池泰典表示：「她說：『請收下，這是安倍晉三給的。』然後給了我裝有100萬日圓的信封。」

「安倍夫人說完全不記得此事，但我可是記得挺清楚的，因為這對我而言是光榮。」1060323

(中央社)