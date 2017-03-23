美B1轟炸機入東海防空識別區 陸警告

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就在北韓試射飛彈失敗後幾小時，美國空軍B-1B轟炸機22日飛入中國所劃設的「東海航空識別區」，受到大陸官員警告，說他們非法進入中國領空，並要他們立即離開。

據CNN與「福斯新聞」（Fox News）報導，美國國防部官員透露，當時駕駛回應中方航管員，說他們正在國際空域執行例行任務，並未偏離航線。

儘管中國劃設「東海航空識別區」，但由於與日、韓領空重疊，加上涵蓋中日爭議的釣魚島，以及中韓爭議的蘇岩礁，因此始終僵持不下。

(中時電子報)