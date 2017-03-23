為民服務主動出擊，鹽埕戶政服務揪感心。（吳江泉翻攝）

戶政事務所協助辦理不動產繼承嘛有通！家住高雄市鹽埕區的張姓居民母親在今年3月初去世，死後留下一間房屋及部分存款，面對唯一姊衫姊姊要求後續盡快辦理遺產繼承及平分家產，卻不知如何面對處理而困擾不已，高雄市鹽埕區戶政所祕書萬莊仁瞭解情況後，主動協助張君辦理財產繼承，終於幫張先生卸下心中大石，順利完成家產繼承，令張姓民眾感謝不已，並稱讚鹽埕區戶政所真是熱心又便民的好機關。

萬莊仁回憶起當天情況，家住鹽埕區的張姓居民到鹽埕區戶政所辦理母親的死亡登記，辦理的過程中張先生跟戶政所窗口的承辦人談起了家中的情況，父親早逝，他與姐姐由母親一人獨自撫養長大，母親在民國98年間在鹽埕區買了一間房子，生前一再交代二位兒女，死後銀行存款由位兒女繼承，但房子要留給張家長孫，但因母親生前未留下遺囑，最近在辦完母親後事後，姐姐便找上門來要求張先生盡快辦理後續遺產繼承及平分家產，張先生一想到此不禁義憤填膺，姊姊明明知道母親有交代房子要留給長孫，怎麼還要求要平分，還有後續財產該如何辦理繼承，實在傷腦筋，話說完不禁長嘆一口氣。

鹽埕區戶政所秘書萬莊仁在得知張姓居民的「苦惱」後，除主動提供「戶政人生大小事-死亡後續申辦異動參考一覽表」外，並花了一些時間向張先生說明民法繼承的相關法令規定，讓張先生了解到除非母親生前有留下遺囑要將房子遺贈給長孫外，子女當然有權繼承所有遺產。

接著萬秘書便向張先生說明如何辦理銀行存款及不動產繼承的相關程序並協助申請戶籍謄本及印鑑證明，再來帶領張先生及通知其大姊一起到樓下國稅局辦理遺產稅申報，完畢後最後再進入鹽埕區地政事務所網站下載土地登記申請書、登記清冊、繼承系統表及遺產繼承分割協議書等空白表及填寫範例，教張先生書寫相關申請書，順利向地政機關申請不動產繼承。

有別於一般行政機關給予民眾「各自為政」、「多一事不如少一事」的觀感，張先生對戶政所主動提供戶政以外的服務，讓民眾不必花費一大筆錢去委託律師或代書辦理繼承十分感動，為了感謝鹽埕區戶政所，張先生還特別利用工作之餘親自到戶政所向萬秘書致謝。

(中時)