駁罵利菁母「死的好」 羅霈穎怒：趁我微整形出來講

羅霈穎否認罵過利菁「妳媽死的好」。（圖／羅永銘攝；中時資料照片）

主持天后利菁與羅霈穎7年前因一雙紅鞋結下不解之仇，今(23日)稍早利菁開記者會，透露握有當年那場和解飯長達3個多小時的錄音檔，並爆羅霈穎曾說：「妳媽媽死的時間真好」對此，羅霈穎否認說過這句話，並怒斥利菁刻意趁她微整形時出來說，但她不願與之起舞，決定切割。

利菁今中午大爆「紅鞋怨」秘辛，坦言手上有長達3小時45分鐘和羅霈穎吃和解飯的錄音檔，但裡面只有威脅、髒話、沒有道歉，並控訴羅霈穎放話：「要不是妳媽媽死的時間真好，不然我要繼續弄妳！」據《蘋果日報》報導，羅霈穎回應沒說過這話，並要利菁公布錄音檔，儘快報警。

羅霈穎更表示，利菁是趁她微整形無法公開現身時刻意爆料，明知她現在無法開記者會為自己辯解，對於連日來風波，她決定和利菁切割，隨對方怎麼說，她沒利菁電話，兩人私下早就全面斷聯。

(中時電子報)