表態兩岸一家人？港媒：小英不能繼續混下去
淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山近日指出，總統蔡英文應於兩岸論述「說出」台灣和大陸是一家人，才能令大陸開心，雙方也才會有互信基礎；對此，有香港媒體認為，儘管小英沒有「說出來」的主觀意願，但也不代表她能一直混下去。
陸委會主委張小月昨（22）日與今日兩度提到，政府對兩岸關係的界定，「就是兩岸關係」，《中評社》記者束沐在專欄指出，這代表蔡政府的難處，就是既說不出兩岸並非國與國之間的關係，又不敢講一邊一國；也因此，從蔡英文就任至今，其兩岸論述始終圍繞著維持現狀打轉，使得兩岸依舊處於緊繃狀態。
束沐表示，前總統陳水扁上任之初曾說過兩岸本來是一家人，可是觀察蔡政府與民進黨近來的作為，蔡英文應無法如趙春山所願，說出阿扁當年講過的話；束沐強調，儘管如此，小英也不能繼續混下去，未來她恐怕還是得在難以承受的壓力下做出選擇。
(中時電子報)
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