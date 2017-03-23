山手線及中捷路網納前瞻建設 中部崛起

行政院今天宣布前瞻基礎建設計畫，攸關大台中發展的山手線、台中捷運路網等軌道建設都被納入，台中市長林佳龍說，感謝中央支持，盼儘快為台中奠定快速發展的基礎。

行政院今天宣布，將提出擴大內需特別預算，規劃軌道、水環境、綠能、數位科技與城鄉建設等5大前瞻基礎建設計畫。其中，台中市政府爭取的「大台中山手線」、「捷運藍線」、「捷運綠線延伸彰化」等軌道建設，均獲政院納入。

林佳龍表示，10年前開始推動的大台中環狀鐵路網（山手線），歷經多年，終獲總統蔡英文執政的中央政府拍板定案；改革「假BRT」，也成功爭取到中央核定中捷藍線計畫；中捷綠線延伸至彰化，更進一步落實中彰投苗區域聯合治理，中部的崛起指日可待。

為建構全面且便捷的交通路網，市府表示，提出山手線、環線公路網整合、捷運藍線等。其中，山手線由成功到追分段的雙軌工程（下環微笑線），已於去年10月獲行政院核定，預算由中央全額負擔；這次前瞻計畫進一步核定的大甲到后里的新建鐵路（上環彩虹線）、追分到大甲的海線鐵路雙軌高架化、大慶至烏日的山線鐵路高架化，形成台中完整的環狀鐵路。

市府指出，山手線除可帶動台中多核心都市發展、縫合鐵路兩側都市土地外，也可望提升海線鐵路軌道容量，節省旅行時間，創造約新台幣1700億元經濟效益。

中捷藍線方面，路線規劃西起沙鹿車站，行經台灣大道至干城轉運中心，串聯台中火車站、沙鹿火車站、中捷綠線G9站、朝馬、中港、沙鹿轉運站等大眾運輸場站，帶動沿線產業及觀光發展，完成後可望帶來1186億元的經濟效益。1060323

(中央社)